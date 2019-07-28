0553 313 94 23

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul’da

Aydın’daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 02:15
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul’da

Aydın’daki yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği sebebiyle rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.


Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan yazlığında solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşar Büyükanıt, buradaki tedavisinin ardından akşam saatlerinde ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti.


Maslak’taki özel bir hastaneye getirilen Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 02:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı
    1. Libya'da siyasi süreç Hafter'in..
    2. Otomobil ve hafif ticari araç kafa..
    3. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar..
    4. Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87..
    5. Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları..
    6. Erbil saldırısı faillerinden birinin..
    7. Guatemala'da ABD ile imzalanan..
    8. Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç..
    9. Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü..
    10. Haluk Levent'ten "kelebek çocuk"..
    11. Gazze'de işgalin acılarını anlatan..
    12. Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu..
    13. Sol Kemalist medyadan provokasyon:..
    14. Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile..
    15. Erbil'deki saldırının faillerinden..
    16. Kaza yapan otomobildeki yaralıları..
    17. İsrail polisinden yıkım politikasını..
    18. Sapanca Gölü’ndeki aramalara ara..
    19. Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde..
    20. Başkent’te göçmen kaçakçılarına..
    21. 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    22. Şehit aileleri ve gaziler, Vali..
    23. Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    26. "Uluslararası Tulum ve Müzik..
    27. Dede Korkut Şölenleri herfene ile..
    28. Başkent'te göçmen kaçakçılığı uygulaması
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2019
    30. 1 aydır tatil yapan İmamoğlu: Çok..
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!
    Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim