0553 313 94 23

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün korumasına tutuklama

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan astsubay Nihat O. tutuklandı

21 Haziran 2019 Cuma 14:57
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün korumasına tutuklama

İZMİR (AA) - FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nihat O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nihat O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Astsubay Nihat O'nun, Hilmi Özkök'ün koruma ekibinden olduğu, arandığını öğrenince durumu Özkök'e bildirip izne ayrıldığı ve soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e geldiği öğrenildi.

İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 kişi olmak üzere toplam 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:57
  1. ankesör
  2. astsubay
  3. Hilmi Özkök
  4. Soruşturma
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağışlanan organlar iki hastaya umut oldu
    1. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    3. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    4. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    5. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    6. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    7. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    8. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    9. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    10. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    11. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    12. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    13. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    14. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    15. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    16. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    17. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    18. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    19. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    20. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!