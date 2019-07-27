Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı- Büyükanıt'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:34
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
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