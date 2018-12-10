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Eski Gambiya Başkanı Jammeh'e ABD'ye giriş yasağı

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
Eski Gambiya Başkanı Jammeh'e ABD'ye giriş yasağı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından, Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh'in "ciddi yolsuzluğa" karıştığı gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın, yolsuzluk ve ciddi insan hakları ihlallerine karışan yabancı devlet görevlileri ve ailelerinin ülkeye girmesini engelleyen Yabancı Operasyonlar ve İlgili Program Tahsisatları Yasası kapsamında alındığı belirtilerek, Yahya Jammeh'in yanı sıra eşi ve 2 çocuğuna da giriş yasağı konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, daha fazla şeffaflığa, hesap verilebilirliğe ve demokratik yönetime geçişini desteklemek için Gambiya hükümeti ve halkının yanında durulduğu vurgulandı.

- Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında işkence, tecavüz ve infaz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:22
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Gambiya
  4. Gambiya'nın eski lideri Yahya Jammeh

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