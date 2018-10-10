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Eski futbolculardan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçeli eski milli futbolcular Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:37
Eski futbolculardan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçeli eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleşen ziyarette sarı-lacivertli eski futbolcular, Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Hamza Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:37
  1. Hamza Yerlikaya

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