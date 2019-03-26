Eski futbolcu İsmail Demiriz’e FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz’in davasında karara varıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Demiriz ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, sanık Demiriz’e son savunmasını sordu. İsmail Demiriz suçsuz olduğunu söyleyerek, 41 kere milli forma giydiğini ve Türk bayrağını hakkıyla taşıdığını ifade etti. Allah’ı ve peygamberi insanlara anlattığını söyleyen Demiriz, “Benden nasıl terörist olur” dedi. Sanık Demiriz son olarak beraatini talep etti.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz’in ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.