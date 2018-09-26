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Eski First Lady sorgulandı

1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın karısı Rosmah Mansor, Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'nde sorgulandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:35
Eski First Lady sorgulandı

Münübe Yılmaz

1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın karısı Rosmah Mansor, Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'nde sorgulandı. 56 yıl iktidarda kalan ve ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmış olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak’ın karısı Mansor’un da, bugün yaklaşık 11 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. 66 yaşındaki Rosmah’ın tutuklanmayacağı, sadece evinde bulunan 567 kol çantası, 432 kol saati, içerisinde bilezik, yüzük ve küpelerin de bulunduğu 12.000 adet mücevher ile alakalı ifade verdiği belirtildi. 1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülen Necip'in ve eşi Mansör’ün yurtdışına çıkması yasaklanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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