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Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 öncesi adaylık sürecinde Rusya ile gizli ilişkilerini ve bunların başkanlık seçimine etkisini araştıran eski FBI Başkanı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde ifade verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 öncesi adaylık sürecinde Rusya ile gizli ilişkilerini ve bunların başkanlık seçimine etkisini araştıran eski FBI Başkanı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde ifade verdi.


Donald Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini 22 ay boyunca araştıran eski FBI Başkanı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde jüri karşısına çıktı. Kongre’de konuşan Mueller, Başkan Trump’ın iddia ettiğinin aksine soruşturma sonucunda tamamen temize çıkmadığını söyledi. Mueller, "Bulgular, başkanın işlediği iddia edilen suçlardan tamamen aklanmış olmadığını gösteriyor. Raporun söylediği bu değil" dedi.



“Sessizce, titizlikle ve dürüstlükle çalıştık"


Mueller, Başkan ve soruşturması hakkındaki soruları ilk kez, yılın çok beklenen duruşmasında yanıtladı. Eski özel yetkili savcı Meclis Yargı Komitesinin önünde ifade verdi ve yerel saatle 12.00’da ABD Adliye Komitesi önüne çıkacak.


Duruşmadaki konuşmasında özel yetkili savcı olarak ekibiyle beraber yürüttüğü çalışmaları savunan Mueller, "Personelim ve bu hassas nedenleri göz önünde bulundurarak görevimizi yürüttük. Halkın bulgularımıza tam güven duyması için sessizce, titizlikle ve dürüstlükle çalıştık" dedi.



“Hiç kimse kanunun üstünde değil”


ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve Yasama Komitesi Başkanı Jerry Nadler, duruşmada yaptığı açılış konuşmasında, “Her ne kadar kanunlar sizi başkanın bu davranışlarını araştırmaktan men ettiyse de siz, onun tamamen aklanmadığını açıkça belirttiniz. Bu şekilde hareket eden herhangi bir kişi bir suç işlediği için yargılanmış olacaktı. Ve bu ulusta başkan bile kanunların üzerinde değil" dedi.


Nadler, "Örneğinizi takip edeceğiz, Direktör Mueller. Dürüstlükle hareket edeceğiz. İşaret ettikleri gerçekleri takip edeceğiz. Tüm uygun çözümleri göz önünde bulunduracağız. Çalışmamanız sona erdiğinde uygun önerileri yargıya taşıyacağız. Özellikle de Başkan ile ilgili olduğu için bu işi yapacağız. Çünkü raporunuzda açıklanan davranış için sorumluluk alınması gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
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