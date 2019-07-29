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Eski FBI ajanı: “Sarımsak Festivali’ndeki katliam 49 dolara engellenebilirdi”

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Sarımsak Festivali’nde 3 kişiyi öldüren saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu ortaya çıktı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:59
Eski FBI ajanı: “Sarımsak Festivali’ndeki katliam 49 dolara engellenebilirdi”

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Sarımsak Festivali’nde 3 kişiyi öldüren saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu ortaya çıktı. Katilin sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığı ortaya çıkarken, eski bir FBI ajanı 49 dolarlık metal detektörlerin alınmaması sebebiyle saldırının engellenemediğini ileri sürdü.


Kaliforniya eyaletine bağlı Gilroy kentinde düzenlenen Sarımsak Festivali’nde silahlı bir saldırgan, ateş açarak 3 kişiyi öldürdü. Polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu açıklandı. Legan’ın sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımlar yapması, katliamın ırkçılıkla ilgili olabileceği şüphesini gündeme getirdi.



FBI ajanından şok suçlama


Festivalin yapıldığı Christmas Hill Park’ta her türlü silah yasak olmasına rağmen güvenlik personelinin çantaları kontrol etmediği ve güvenlik ihlali olduğu iddia edildi. Eski FBI ajanı Steven Howard, “Çitte bir delik açıldığında tüm güvenlik işe yaramaz hale gelmiş. Alanda değeri sadece 49 dolar olan metal detektörlerinden olmaması katliama neden oldu. Aramalar sadece kadınların çantalarının açılmasıyla yapılmış. Festivale gelen insanların güvenliklerinden çok yiyecek içecek getirmelerinin engellenip yüksek fiyattan satış yapılması yüzünden bu olay yaşandı” iddiasını gündeme getirdi.


Gilroy Polis Şefi Scot Smithee ise, silahlı Legan’ın festivalin bulunduğu alanda yer alan çite bir delik açarak girdiğini ve ateş etmeye başladığını açıkladı.


Bu arada saldırıyı düzenleyen Legan’ın ateş açmadan kısa bir süre önce festivalin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Legan’ın sosyal medya hesabında, “Ayyy, sarımsak festivali zamanı. Gel ve ek ücret ödemeden çöplerle kafayı bul” diye yazdığı tespit edildi. Silinen Instagram hesabında göre Legan kendini “İtalya ve İran” kökenli olarak tanımlıyordu. Legan’ın Instagram hesabında yaptığı bir önceki paylaşımın ise 19’inci yüzyılın sonunda yazılmış beyaz üstünlüğüyle bağlantılı retorik içeren bir kitap hakkında olduğu belirlendi. Saldırganın sosyal medya hesabında, “Neden köyleri aşırı dolduruyor, Silikon Vadisi’nin aptal ve aptal beyazlarını ordularına ayırıyorsunuz?” yazdığı öğrenildi.


Kaliforniya, ABD’deki en katı silah yasalarına sahip eyalet olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:59
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