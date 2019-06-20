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Eski Fas Başbakanı Mısır'ı "yanlışından dönmeye" çağırdı

- Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran: "Mısır'ı yanlışından dönmeye ve ülkenin iç barışı için çaba göstermeye çağırıyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 00:03
Eski Fas Başbakanı Mısır'ı "yanlışından dönmeye" çağırdı

RABAT (AA) - Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi şehit şeklinde niteleyerek, Mısır yönetimini, yanlışından dönmeye ve ülkenin iç barışı için çaba göstermeye çağırdı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan eski Fas Başbakanı Benkiran, Mursi'nin vefatı ve Mısır'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Benkiran, Mursi'nin ailesine hitaben, "Allah, babanıza şehitliği takdir etti." ifadesini kullanarak, şehitlerin yolunun daima doğrulukla ve dürüstlükle örülü olduğunu, onların geleceği aydınlatarak yol gösterdiğini dile getirdi.

Muhammed Mursi'nin Mısır'ın kanunlarına ve demokrasisine inandığını söyleyen Benkiran, onun hak ederek Cumhurbaşkanı olduğunu sonrasında ise hapishane koşullarına sabır ve metanetle direndiğini ifade etti.

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin vefatının ardından Mısır yönetimini yanlışlarından dönmeye çağıran Benkiran, "Mısır'ı yanlışından dönmeye ve ülkenin iç barışı için çaba göstermeye çağırıyoruz." dedi.

Benkiran, Mursi'nin ölüm haberine Türkiye ve Katar dışında gereken düzeyde önem verilmediğini söyledi.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 00:03
  1. Abdulilah Benkiran
  2. Fas
  3. Mısır
  4. Muhammed Mursi

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