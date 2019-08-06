Eski fabrikaya yaklaşan yangın korkuttu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikası yakınında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski bir yağ fabrikası yakınında çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiindeki eski bir yağ fabrikası yakınlarında otlar tutuştu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, tarlalara ve eski fabrikaya sıçramadan önlendi. Yaklaşık 2 dönüm otluk alan kül oldu.

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