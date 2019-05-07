Eski eşinin bulunduğu araca otomobiliyle çarptığı iddiası Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski eşinin içinde bulunduğu araca otomobiliyle bilerek çarptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Zeynep K.B'nin kullandığı 07 DAK 75 plakalı otomobile, 07 HC 656 plakalı otomobil çarptı. Aracından inen Zeynep K.B, otomobil sürücüsünün eski eşi M.A. olduğunu gördü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. otomobiliyle kaçmak istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri M.A'yı gözaltına aldı. Taraflar, polis merkezine götürüldü.

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