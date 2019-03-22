Eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
İzmir'de 5 ay önce boşandığı H.K. tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı22 Mart 2019 Cuma 15:34
İZMİR (AA) - İzmir'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya ile kadının Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki evinde tartıştı.
Tartışma sırasında eski kocası tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ayşe Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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