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Eski eşini yaralayan kadının yargılandığı dava

Adana'da eski eşini kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verilen ve bu cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan kadının yargılanmasına devam edildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
Eski eşini yaralayan kadının yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da eski eşi Ayhan Akdemir'i üzerine kızgın yağ döküp, satırla öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verilen ve bu cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan Emine Sayar'ın yerel mahkemede yeniden yargılanmasına devam edildi.

Eski eşi tarafından öldürülmek istenen Ayhan Akdemir ile ilgili kesin doktor raporu alınmadığı gerekçesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozulan davanın yerel Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında tutuklu Emine Sayar hazır bulundu.

Başka bir suçtan Niğde Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayhan Akdemir ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Mahkeme başkanı, Akdemir ile ilgili doktor raporunun alındığını ancak raporun aslının mahkemeye gelmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Sayar'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini ve Akdemir hakkında düzenlenen raporun beklenilmesini istedi.

Sanık Sayar, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, eski eşini öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Tarafların avukatları da Akdemir ile ilgili doktor raporunun beklenilmesini talep etti.

Sanık Sayar'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Akdemir'in doktor raporunun beklenilmesi ve taraflar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

- Olay

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 Kasım 2017'de sabah kahvaltısı sırasında tartıştığı boşandığı eşi Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Sayar hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, Emine Sayar’ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etmiş, Akdemir’in ise beraatine karar vermişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi ise Akdemir ile ilgili kesin doktor raporu alınmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
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