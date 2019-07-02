Eski eşini sokak ortasında bıçakladı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir şahıs, eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında bıçakla yaraladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir şahıs, eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında bıçakla yaraladı. Şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kilise Caddesinde saat 14.00 sularında çocuğu ile yürüyen eski eşini takip eden Ali A., çocuğu ve onlarca kişinin önünde eşi H.D.’yi darp ederek 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan H.D. Kızıltepe Devlet Hastanesinde kaldırılırken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına aldı.

Kızıltepe adliyesine çıkarılmadan önce sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Ali A. rahatlığı ve pişkinliği ile dikkat çekerken eski eşine hakaret etmeye devam etti. Ali A.’nın gazetecilere “Beni iyi çekin” demesi pes dedirtti.

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