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Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde baba boşandığı eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
Eski eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde baba boşandığı eşini öldürmek için oğlunu azmettirdi.


Olay, 25 Şubat tarihinde Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Deregözü mahallesinde yaşayan Mustafa K., eşi Arzu H. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşandı. İddiaya göre, boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında icra işlemi başlatılan Mustafa K., oğlu B.K.’ya (16) ruhsatsız silah vererek öz annesini vurmasını istedi. Babasından aldığı silahlı annesinin evine giden B.K. nafaka için babasına yönelik başlatılan icra takibini çekmesini istedi. Bu isteği kabul etmeyen anne ile oğlu arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine belinden silahı çıkartan B.K. annesine ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Arzu H. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis ekipleri taksicilik yapan Mustafa K.’nın aracındaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede Mustafa K.’nın oğlu B.K.’ya silah verdiği aracın kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baba Mustafa K. cinayete azmettirmekten, 16 yaşındaki B.K. ise öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.


Öte yandan, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, “Sana bugünün anısına güzel bir sürprizim olacak bekle ve gör”yazısını paylaşan Mustafa K.’nın önceki paylaşımlarında ise, “Şeytanla arkadaş olmakta bazen işe yarıyor”, “Adalet herkese lazım mı bilmem ama kahpeliğe mermi şart olmuş” yazılarını paylaştığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:24
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