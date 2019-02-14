0553 313 94 23

Eski eşini öldüren cinayet zanlısı yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı eski eşini kaçırıp tüfekle vurup öldüren zanlı, Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
Eski eşini öldüren cinayet zanlısı yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı eski eşini kaçırıp tüfekle vurup öldüren zanlı, Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. M.G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım’ı ilçe merkezinde zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan M.G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım’ın cesedine ulaştı. M.G.’nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.


Jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu M.G., sabaha karşı ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanda saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan M.G., Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek sorguya alındı.


Alev Yıldırım’ın cenazesi, bugün ilçe merkezinde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler
    1. Karaman’da park halindeki araçlara..
    2. "Milli Görüş Vakfı" kuruldu
    3. Düzce'de servis minibüsünün otomobile..
    4. Türkiye'nin okuryazarlıkta en..
    5. Beyaz eşyada "ÖTV indirimi" yüzleri..
    6. Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek
    7. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli..
    8. DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği
    9. ANALİZ - Ticaret savaşının dünya..
    10. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    11. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:..
    12. Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda..
    13. RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı..
    14. Murat Çetinkaya: "Finansal istikrara..
    15. "Katılım bankacılığı 2019'da yüzde..
    16. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    17. Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem..
    18. Girişim sermayesi fonları için son..
    19. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:..
    20. Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşacak
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?