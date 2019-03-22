Eski eşini bıçaklayıp polise teslim oldu İzmir’de 5 ay önce boşandığı eşini bıçakladığını itiraf eden eski koca, polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir’de 5 ay önce boşandığı eşini bıçakladığını itiraf eden eski koca, polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir’in Buca ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında, 5 ay önce boşandığı eşi Ayşe K.’yi bıçaklayan Habib K., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Buca Polis Merkezi Amirliğine giderek suçunu itiraf eden Habib K., ilk ifadesinde olayda kullandığı bıçağın ise nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Habib K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Ameliyata alındı

Eski eşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Ayşe K. ise olayın ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen talihsiz kadının ameliyata alındığı ifade edildi.

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