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Eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:33
Eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Ayşe Kaya'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Habip Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada olayda yaralanan Ayşe Kaya'nın Buca Seyfi Demirsoy Hastanesindeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, bilinci açık olan Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

- Olay

Buca ilçesinde dün meydana gelen olayda, Adatepe Mahallesi'nde bir otobüs durağında yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya ile tartışan Habip Kaya, kadını yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:33
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