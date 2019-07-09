0553 313 94 23

Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal teşebbüsünden yargılanan 67 sanıktan dosyası ayrılan eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 18:00
Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal teşebbüsünden yargılanan 67 sanıktan dosyası ayrılan eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz hazır bulunurken, davanın müdahillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukatlar katıldı.


Duruşmada, mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık İsmail Uğuz, FETÖ’nün içerisinde bulunmadığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önündeki olaylara ilişkin kamera görüntülerinde yer almadığını söyledi. Sanık Uğuz, darbe girişiminin olduğu zaman İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü için o civarda olduğunu öne sürdü.


Karar öncesi, sanığa son sözleri soruldu. Son sözleri sorulan sanık İsmail Uğuz, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, sanık Uğuz’u, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu dolayısıyla, işleniş şekli ve örgütteki konumu nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Heyet, terör suçu kapsamında olduğu için cezada yarı orada artırım yaparak, 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.


Mahkeme, sanık Uğuz’un ‘Anayasal düzeni, TBMM’yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından, suçu işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.



İddianameden


İddianamede, şüpheli İsmail Uğuz’un, 15 Temmuz 2016’da 4’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı belirtildi. Sanık Uğuz’un GSM hattının kayıtlarına göre darbe girişiminin yaşandığı gece, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresine baz sinyalleri alındığı vurgulandı.


Hazırlanan iddianame neticesinde sanık Uğuz, Mithat Aynacı’nın da aralarında bulunduğu 66 sanıkla birlikte yargılanmaya başlanmıştı ancak Uğuz’un dava dosyası delillerin toplanamaması gerekçesiyle ayrılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride kullanımı eğitimi sona erdi
    1. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    2. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    3. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    4. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    5. Hatay'da otomobildeki patlama
    6. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    7. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    8. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    9. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    10. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    11. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    12. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    13. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    14. Sağanak yağış sele neden oldu
    15. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    16. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    17. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    18. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    19. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    20. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    21. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    22. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    23. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    24. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    25. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    26. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    27. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    28. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    29. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    30. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler