Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı Geçtiğimiz yıl Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa Tekin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz yıl Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa Tekin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında, “göçmen kaçakçılığı yapma, rüşvet almak ve vermek” suçlarından dava açılan ve yaklaşık 1.5 yıldır Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Tekin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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