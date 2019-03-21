Eski Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Sakarya’nın Erenler ilçesinde ikamet eden emekli 1.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ikamet eden emekli 1.sınıf emniyet müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde kalp krizi geçirerek yere yığılan emekli Emniyet Müdürü Osman Kara 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen emekli Emniyet Müdürü Osman Kara kurtulamadı.

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