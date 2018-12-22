Eski efsane boksör Cemal Kamacı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Kamacı, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Kamacı, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" başlıklı fotoğrafın tercih ederken, yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in çektiği "Yeşil yol" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kamacı'nın spor kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut tarafından fotoğraflanan, "Karate'nin sultanları" başlıklı kare oldu.