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Eski efsane boksör Cemal Kamacı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk boksunun unutulmaz isimlerinden Cemal Kamacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
Eski efsane boksör Cemal Kamacı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Kamacı, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Kamacı, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" başlıklı fotoğrafın tercih ederken, yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in çektiği "Yeşil yol" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kamacı'nın spor kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut tarafından fotoğraflanan, "Karate'nin sultanları" başlıklı kare oldu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
  1. (AA)

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