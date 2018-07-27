Eski dostlar düşman oldu! Anlaşma sağlanamayınca rest çekti

AB Başmüzkarecisi Michel Barnier, "AB, gümrük kurallarını ve vergi uygulamalarını üye olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülke ile müzakere etmez, etmeyecektir. Bundan sonra gelecek öneriler bu prensibe uygun olmalıdır" diyerek Londra'nın teklifini kesin bir dille geri çevirdi.

ORTAK BASIN TOPLANTSI DÜZENLENDİ

Barnier, Brexit ile ilgili Brüksel'de üç gün süren toplantıların ardından Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili bazı hususlarda orta yolun bulunduğunu ancak anlaşmak için belirlenen son tarih Ekim için halen engellerin kaldığını ifade etti.

'BİZ SAYGI DUYUYORUZ, ONLAR DA DUYMALI'

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın rahat işleyebilmesi için gümrük vergilerinin kendi topraklarında kesilmesini önerdi.

Barnier, "Birleşik Krallık para, kanun ve sınırlarının kontrolünü geri almak istiyor ve biz de buna saygı duyuyoruz ancak AB de para, kanun ve sınırlarını kontrol etmek istiyor. Onlar da buna saygılı olmalı." diye konuştu.

Dünyaya açılmak için tek pazar ve gümrük birliğinden çıkmayı planlayan Londra hükümeti, ya Kuzey İrlanda sınırındaki ısrarından vazgeçmek zorunda ya da diğer ülkelerle ticaret anlaşması yapma hedeflerinden.

Gümrük birliğinde kaldığı sürece Londra'nın birlik dışı ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma olasılığı tehlikeye girecek. Çıkması halindeyse Kuzey İrlanda'da katı kuralların geçerli olduğu fiziki bir sınır oluşacak.

Taraflar Ağustos ortasında tekrar masaya oturacak.