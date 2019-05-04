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Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın vefat eden eşi Sabire Doğan için cenaze namazı kılındı- Doğan'ın cenaze namazını eşi Lütfi Doğan kıldırdı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:09
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Eski Diyanet İşleri Başkanı ve 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın vefat eden eşi Sabire Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi, ikindi vaktinde cenaze namazı kılınmak için Hacı Bayram Camisi'ne getirildi. Taziyeleri kabul eden Lütfi Doğan, daha sonra eşinin cenaze namazını kıldırdı.

Doğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, 73 yıllık eşinin hakka ve adalete önem verdiğini belirterek eşinden razı olduğunu, Allah'ın da razı olmasını istediğini söyledi.

Sabire Doğan'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan ile yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:09
  1. cenaze
  2. Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan
  3. Hacı Bayram Camisi
  4. Sabire Doğan

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