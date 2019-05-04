Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı Eski Diyanet İşleri Başkanı ve 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın vefat eden eşi Sabire Doğan için cenaze namazı kılındı- Doğan'ın cenaze namazını eşi Lütfi Doğan kıldırdı

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