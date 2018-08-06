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Eski direktörden Donald Trump'a eleştiri: ABD için kötü bir şey

Beyaz Saray'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, ABD Başkanı Trump'ın basına karşı olumsuz tavrını "ABD için çok çok kötü bir şey" olarak nitelendirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
Eski direktörden Donald Trump'a eleştiri: ABD için kötü bir şey

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'de yayımlanan "Reliable Sources"  programına konuk olan Scaramucci, Trump'ın basına karşı politikasını eleştirdi.

Trump'tan farklı düşünen kişilerin de konuşmasını desteklediğini  kaydeden Scaramucci, "Basınla girdiği bu kavga Trump'a uzun vadede yarar  getirecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Scramucci, Trump'ın gazetecileri "düşman" olarak nitelendirmesine  ilişkin "Taktiksel ve stratejik olarak Trump'ın kullandığı dil ABD için çok çok  kötü bir şey." dedi.

ABD Başkanı Trump sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı  açıklamada gazetecileri hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalan haber yapanlar, onların insanların düşmanı olduğunu söylediğim  için benden nefret ediyorlar çünkü bunun doğru olduğunu biliyorlar. Bunu ABD  halkına açıklayarak büyük bir hizmet veriyorum. Kasıtlı olarak büyük bir  bölücülük ve güvensizliğe neden oluyorlar. Savaşa da yol açabilirler. Çok  tehlikeli ve hastalıklılar."

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın New York'tan finans alanında  dostu olan Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine  getirmesinin ardından 21 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamıştı. Spicer'ın istifa  tartışması bitmeden Scaramucci de görevinin 10. gününde kovulmuştu.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
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