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Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, yoğun bakıma kaldırıldı

Eski Devlet Bakanı Saygın, solunum yetmezliği teşhisiyle İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, yoğun bakıma kaldırıldı

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Işılay Saygın kimdir?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947'de İzmir Buca'da doğdu.

Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaparken, 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak görev yaptı. 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

İlklerin bakanı

Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı; 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanıdır.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. 12 Eylül
  4. Işılay Saygın
  5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  6. Ege Üniversitesi

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