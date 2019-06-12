Eski dernek başkanı serbest bırakıldı

Aydının Didim İlçesinde nüfuz ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Didim Toplum destekli huzur ve güvenliği güçlendirme destekleme kalkındırma yaşatma derneğinin eski başkanı, serbest kaldı.

Bilindiği üzere; Didim’de İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri “Devlet ileri gelenleri ile samimi olduğu izlenimi vererek nüfuz ticareti” yaptığı iddiasıyla Didim Toplum destekli huzur ve güvenliği güçlendirme destekleme kalkındırma yaşatma derneğinin eski başkanı O. T. gözaltına alınmıştı.

Nüfus ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan O.T jandarmadaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilmişti. Serbest kalan Tiryaki şahsına ait sosyal medya hesabından “Şahsım ile ilgili yapılan şikayet üzerine nüfuz ticareti suçundan dolayı gözaltı olayı yaşadım ve sonucunda tutuklamaya bile sevk edilmeden adli kontrol şartı bile olmadan serbest kaldım.Ama benim şahsımla ilgili olan bu durumunAk Partimize ve Milletvekillerimize maal edilmesi beni son derece üzmüştür. Hiç kimsenin başkası üzerinden birilerini karalaması hoş değilBen her zaman şunu söylemişimdir. Benim Ak Partimizde asla resmi bir görevim olmamıştır. BirMakamım Mevkiim yoktur. Gazeteci arkadaşlarımda sadece şikayet olup asla gerçek olmayan bu tür haberleri araştırmadan böle karamalar yapması beni son derece derinden üzdü” ifadelerine yer verdi.