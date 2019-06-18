0553 313 94 23

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Danıştay üyesi Fatih Cihangir'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

18 Haziran 2019 Salı 17:01
Eski Danıştay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Fatih Cihangir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cihangir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cihangir ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Cihangir, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Cihangir, FETÖ stratejilerinin belirlendiği toplantılara da katılmadığı iddiasında bulundu. Cihangir, meslek hayatı boyunca talimatla, emirle hareket etmediğini savundu.

Sanık Cihangir ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Fatih Cihangir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Cihangir hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:01
  1. Danıştay
  2. Fatih Cihangir
  3. FETÖ
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump ve Xi Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde görüşecek
    1. Trump ve Xi Japonya’daki G-20..
    2. Döviz kurları
    3. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    4. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    5. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    6. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    7. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    8. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi..
    9. Kuvvetli yağış uyarısı
    10. Kaymakam Güven’den köy ziyareti
    11. Mursi için Pazaryeri ilçesinde de..
    12. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    13. Japonya’da 6.8’lik deprem
    14. "İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim..
    15. Kocaelili minik güreşçiler Türkiye..
    16. Hazineden kurumsal yatırımcılara..
    17. Şampiyonluk primi "umre" ziyareti
    18. Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına..
    19. "Böbrek yetmezliğin erken teşhis..
    20. 'Bak şimdi neler olacak' diyerek..
    21. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Mursi..
    22. Samsun’da Mursi için gıyabi cenaze..
    23. Birol Ekici’ye önemli görev
    24. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    25. Red Bull Air Race’de Yoshihide Muroya..
    26. Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur..
    27. Yazıhüyük kasabasını sel vurdu
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    29. AK Parti’den Mursi açıklaması
    30. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması