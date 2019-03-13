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Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Hannan Yılbaşı'na, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi- Sanık Yılbaşı, hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:00
Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

ANKARA (AA) - Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Hannan Yılbaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yılbaşı ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilen sanık Yılbaşı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Yılbaşı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, 21 yıllık meslek hayatında FETÖ lehine tek bir karar bile vermediğini öne sürdü.

15 Temmuz hain darbe girişimini yapanlara hesap sorulmasını, darbecilerle bir alakasının olmadığını ileri süren Yılbaşı, "Hayatımda, devletimin, milletimin zararına tek bir eylemim olmadı. Ortada, evet, bir cemaat, terör örgütü var ama ben hiç bir yerde 'bunlardanım, cemaati seviyorum, bu yapıdanım' demiş miyim? 10 yıllık telefon tapelerim dosyada. Bir tane bu yönde sözüm yok. Dosyadaki somut deliller de beni doğrulamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Son sözü sorulan sanık Hannan Yılbaşı, 37 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Suçsuzum, utanılacak hiçbir şey yapmadım. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanık Yılbaşı'nın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet sanığın, hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Yılbaşı'na yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:00
  1. eski Danıştay Üyesi Hannan Yılbaşı
  2. eski yüksek yargı üyeleri
  3. FETÖ
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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