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Eski Danıştay üyesi Özcan'a hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mithat Özcan'ı, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

26 Şubat 2019 Salı 17:26
Eski Danıştay üyesi Özcan'a hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Mithat Özcan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özcan, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özcan, iddiaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Özcan, beraatını istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Özcan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 8 yıl 9 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, ayrıca Özcan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:26
  1. Danıştay
  2. Eski Danıştay Üyesi Mithat Özcan
  3. FETÖ
  4. hapis cezası
  5. YARGITAY

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