0553 313 94 23

Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e hapis istemi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mesut Güngör'ün yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi- Mütalaada, terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen Güngör hakkında, TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'ün yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas hakkında mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Güngör ve avukatları katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Güngör'ün FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Güngör'ün üyeliğinin Danıştaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.

Mütalaada, diğer örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden sanığın, FETÖ'nün önem verdiği dershanelere ilişkin davaların görüldüğü, Güngör'ün de üye olduğu Danıştay 8. Ceza Dairesinde örgüt menfaati çerçevesinde gayret gösterdiğine dikkati çekildi.

Güngör'ün, örgütün iletişimde kullandığı ankesörlü telefondan arandığının belirtildiği mütalaada, sanıkta FETÖ mensuplarına gönderilen "1 dolar"dan da bulunduğu kaydedildi.

Sanığın Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığının belirtildiği mütalaada Güngör'ün böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı ifade edildi.

- 15 yıla kadar hapis istemi

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın son karar merci Danıştayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatları, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesi ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 29 Nisan'a bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:47
  1. Ankara
  2. Danıştay
  3. eski danıştay üyesi mesut güngör
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazanın ardından yanan iki araç hurdaya döndü, sürücüler yaraland
    1. Kazanın ardından yanan iki araç..
    2. Aziz Yıldırım itiraf etti: Tokat atmış..
    3. Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi
    4. DSP lideri Perinçek'in gazetesine..
    5. Yüzme antrenörünün yargılandığı trafik..
    6. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve..
    7. Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu..
    8. Sobadan zehirlenen 7 kişilik aileyi, 1..
    9. Destici'den sert sözler: Kenen Evren..
    10. Merkez Bankasından "Uluslararası..
    11. 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde..
    12. Antalya ve Muğla'da fırtına
    13. Simaları farklı isim ve meslekleri aynı
    14. Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e..
    15. Milli atıcıların hedefi olimpiyat kotası
    16. Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili..
    17. Kandil’den seçim öncesi ayaklanma..
    18. "Evren ne kadar şerefliyse, Nurettin..
    19. "Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"
    20. "Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi