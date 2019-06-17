Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Kasım Davas'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

ANKARA (AA) - Meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Kasım Davas, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kasım Davas ve avukatı katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, hukuk eğitimi sırasında başlayan örgüt üyeliğinin Danıştaydaki görevi süresince de devam ettiği, FETÖ'nün önem verdiği dershanelere ilişkin davaların görüldüğü Danıştay 8. Ceza Dairesinde görev yaptığı belirtilen Kasım Davas, hakkındaki suçlamaları reddetti. Davas, beraatine karar verilmesini istedi. - Karar Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Sanık Kasım Davas'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 8 yıl 9 aya indirildi. Heyet tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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