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Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi

Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi - Davas'ın, "terör örgütü üyeliği"nden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

19 Mart 2019 Salı 12:58
Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas hakkında mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Davas ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Davas'ın FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı aktarılan mütalaada, Davas'ın hukuk eğitimi sırasında başlayan örgüt üyeliğinin Danıştaydaki görevi süresince de devam ettiği vurgulandı.

Mütalaada, sanığın diğer örgüt mensuplarıyla birlikte hareket ettiği kaydedildi. Kasım Davas'ın, FETÖ'nün önem verdiği dershanelere ilişkin davaların görüldüğü Danıştay 8. Ceza Dairesinde görev yaptığına işaret edilen mütalaada, sanığın bu davalarda örgüt menfaati çerçevesinde gayret göstererek oy kullandığına dikkat çekildi.

Davas'ın, örgütün iletişimde kullandığı ankesörlü telefondan arandığı belirtilen mütalaada, sanığın 4 ayrı hat üzerinden 12 kez arandığı aktarıldı.

Örgüt toplantılarına katılan Davas'ın, "himmet" denilen aidatları verdiği de belirtilen mütalaada, sanığın diğer örgüt mensubu Danıştay üyeleriyle İstanbul'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce kaldığı dershanedeki özel odayı ziyaret ettiği kaydedildi.

Sanığın Danıştay hücre yapılanmasında yer aldığına işaret edilen mütalaada, Davas'ın böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde, "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğuna vurgu yapılan mütalaada, Davas hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın son karar merci Danıştayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Kasım Davas ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 17 Haziran'a bırakıldı.




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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:58
  1. Danıştay
  2. FETÖ
  3. Kasım Davas
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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