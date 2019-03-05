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Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Yunus Çetin'i, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı

05 Mart 2019 Salı 17:39
Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası

ANKARA (AA) - Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ileri sürülen eski Danıştay üyesi Yunus Çetin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binasındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çetin, hiçbir örgütün yöneticisi ve üyesi olmadığını ileri sürdü.

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, yürütmeyi durdurma kararı veren üyelerden biri olan Çetin, hakkındaki iddiaları reddetti.

Sanık Çetin, son sözlerinin sorulması üzerine, beraatini istedi.

- Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Yunus Çetin'e, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

Çetin'in tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:39
  1. Eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin
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