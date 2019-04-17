0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi

17 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis

ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çelik ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çelik, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki yargılamanın "tiyatro" olduğunu, suçlamalara yönelik somut delil bulunmadığını iddia eden Çelik, meslek hayatı boyunca utanılacak bir şey yapmadığını söyledi.

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim. Bugün tutuklamaları, yargılamaları yapanlar gerçek hakimler karşısına çıktığında attıkları imzaya sahip çıkabilecekler mi? Ben evinde oturan, dışarı bile çıkmayan birisiydim." dedi.

Çelik ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mehmet Çelik'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında hakkında takdiri indirim sebebinin tespit edilmediği gerekçesiyle sanık hakkında TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Çelik'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
  1. Danıştay
  2. eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik
  3. FETÖ
  4. YARGITAY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı
    1. Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu..
    2. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    3. Eski Danıştay üyesi Çelik'e FETÖ..
    4. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama..
    5. Kız kardeşinin evlenmesine aracı olan..
    6. Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası yarı..
    7. Anestezi teknikerinin ölüm nedeni..
    8. AB'den ABD'ye Küba tepkisi
    9. Fenerbahçeli eski futbolcular maç yaptı
    10. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    11. Genelkurmay çatı davası
    12. İzmir Büyükşehir Belediyesinde AK..
    13. Amerikalı kadın astronot Christina..
    14. Eski ÖSYM Başkanı Adliyeye sevk edildi
    15. Kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6..
    16. AFAD Londra'da "Yardım ve Ticaret"..
    17. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    18. Erzurumspor, Göztepe maçı..
    19. ABD'de büyük korku! Tam 20 milyar..
    20. BM'den sert tepki: Libya'da savaş suçu..
    21. Akhisarspor'da Antalyaspor maçı..
    22. İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma..
    23. Denizdeki köpeği balıkçılar..
    24. Selendi’de futbol ve voleybola YBO..
    25. Muay Thai Milli Takımı seçmeleri..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna..
    27. AB üyelerinden Sudan açıklaması
    28. Lübnan Başbakanı'ndan "ekonomik..
    29. Irak ve Suudi Arabistan arasında 13..
    30. ABD, Küba yönetimi üzerindeki baskıyı..
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı