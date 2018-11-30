THY- Banjul
0553 313 94 23

Eski Danıştay hakimine FETÖ üyeliğinden hapis

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski Danıştay Tetkik Hakimi Celal Hocaoğlu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

30 Kasım 2018 Cuma 19:16
Eski Danıştay hakimine FETÖ üyeliğinden hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski Danıştay Tetkik Hakimi Celal Hocaoğlu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Hocaoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, Hocaoğlu'nun, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) üyesi olduğunu ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan Hocaoğlu, YARSAV'a üye olmasının örgütsel bir amaç taşımadığını ve "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Hocaoğlu, beraatını istedi.

Sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere müzakereye çekildi.

Müzakere sonrası Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mevcut deliller doğrultusunda Hocaoğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:16
  1. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski Danıştay Tetkik Hakimi Celal Hocaoğlu
  3. FETÖ
  4. mahkeme başkanı Muhammet Karaca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı
    1. HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi..
    2. Bronşlar daralır ve soluk almak..
    3. Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    4. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    5. Ahmet Erhan Gökal Kimdir?
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker"..
    8. İsmail Damat kimdir nerelidir?
    9. Putin ve Selman arasında dikkat çeken..
    10. Kadın polisin fuhuş yaptırdığı ortaya..
    11. Habil Yazıcı kimdir nerelidir?
    12. Mikrodalga nasıl bulundu?
    13. Hayvanlar üşümesin diye mağazasının..
    14. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    15. Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?
    16. Harun Karaca kimdir nerelidir?
    17. Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü
    18. Çikolatanın fazlası zarar
    19. Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara..
    20. Denizli'de FETÖ'nün okullarında..
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti