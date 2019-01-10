Eski cumhurbaşkanının doktoruna 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan doktoru Sedat Caner'in, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, araştırılacak başkaca bir husus bulunmadığını dile getirerek esasa ilişkin mütalaası açıklayacağını belirtti.

İddia makamı sanık Caner'in, lise yıllarından itibaren FETÖ yapılanmasında yer aldığının, üniversite döneminde örgüt toplantılarına katıldığının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edildiğini dile getirdi.

Caner'in, "FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yaygın ve yoğun iletişim kaydı"nın bulunduğunu beyan eden savcı, mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması sorulan Caner, esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için kendisine süre verilmesini ve bu aşamada tahliye edilerek yargılamasına tutuksuz olarak devam edilmesi talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebinin kabulüne, sanık Caner'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 5 Şubat 2019'da devam edilecek.