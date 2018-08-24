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Eski Cumhurbaşkanının cezası onandı! Tam 25 yıl

Rüşvet skandalının patlamasıyla koltuğunu bırakmak zorunda kalan 66 yaşındaki Güney Kore eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından mahkum oldu.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:10
Eski Cumhurbaşkanının cezası onandı! Tam 25 yıl

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ın yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı ceza temyiz mahkemesinde onaylandı. Park Geun-hye 25 yıl hapse mahkum edildi.

66 yaşındaki eski lider nisan ayında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Geun-hye adının karıştığı yolsuzluk skandalı sebebiyle geçtiğimiz yıl görevden alınmıştı

Savcılar milyonlarca dolar rüşvet almak ve iş adamlarıyla çıkar ilişkisine girmek gibi 21 ayrı suçtan dolayı Park Geun-hye'nin 30 yıl hapsini istemişti.

Devlet yönetiminin tepesinde patlak veren rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından Güney Koreli vatandaşlar sokağa dökülmüş ve yüz binlerce kişinin katıldığı dev protestolara düzenlenmişti.

(Euronews)

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:10
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