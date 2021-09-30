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Avrupa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 1 yıl ev hapsi cezası verildi: Gerekçesi bakın neymiş!
Avrupa

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 1 yıl ev hapsi cezası verildi: Gerekçesi bakın neymiş!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:09:00 - 2021-09-30 13:18:32
Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 1 yıl ev hapsi cezası verildi: Gerekçesi bakın neymiş!

Söz konusu karar ile Sarkozy, bu yıl 2'nci kez suçlu bulunmuş oldu.

Savcılar, 66 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yarısı ertelemeli 1 yıl hapis cezası talebinde bulunuyordu.

Sarkozy'nin, cezaya itiraz etmesi beklendiği için direkt cezaevine gönderilmesi ihtimali görülmüyordu.

 

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