Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 1 yıl ev hapsi cezası verildi: Gerekçesi bakın neymiş!
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Söz konusu karar ile Sarkozy, bu yıl 2'nci kez suçlu bulunmuş oldu.
Savcılar, 66 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yarısı ertelemeli 1 yıl hapis cezası talebinde bulunuyordu.
Sarkozy'nin, cezaya itiraz etmesi beklendiği için direkt cezaevine gönderilmesi ihtimali görülmüyordu.