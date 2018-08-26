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Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri

ABD'li haber platformu Voice Of America'da, Türkiye ile ABD arasındaki kriz nedeniyle özel bir program hazırlandı. Birçok siyasetçi ve akademisyenin görüşlerine yer verilen programda ABD'nin eski Savunma Bakanı ve eski CIA Başkanı Leon Panetta'nın Türkiye ile ilgili görüşleri dikkat çekti.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:24
Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri

ABD ile Türkiye arasındaki kriz hakkında birçok akademisyen ve siyasetçi görüş verdi ve fikir alışverişinde bulundu. Voice Of America'dan deneyimli haberci Greta Van Susteren, özel programında da iki ülke arasındaki ilişki masaya yatırdı. Programda bu konuda açıklamalarda bulunan isimler arasında en dikkat çekici olanı ise Leon Panetta’ydı. Türk kamuoyunun bir dönem yakından tanıdığı Panetta, CIA’nin eski başkanı ve ABD’nin eski savunma bakanı olarak sık sık Türkiye hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Panetta, Amerika ve Türkiye’nin 21’inci yüzyılda etkili olmak için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Panetta, Rahip Brunson krizi ve ek gümrük tarifesi uygulaması gibi sorunların iki ülkenin arasını açtığına şüphe olmadığını, ancak daha önce de yaşanan kriz ortamlarını aşmanın her zaman bir yolunun bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin her zaman İslam dünyasında güç sahibi olduğunu hatırlatan Panetta, Türkiye’nin Ortadoğu’daki yerinin bu açıdan İran’dan farklı olduğunu söyledi.

"ABD'NİN İSTEMEYECEĞİ SENARYOLAR"

Panetta’ya göre Türkiye’nin kendisini hem Avrupa hem de Ortadoğu’ya yakın görmesi, Amerika açısından önemli. Başkan Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest bırakılması meselesinde Amerika’nın daha fazla ödün vermeyeceğini söylediğini hatırlatan Van Susteren, Panetta’ya bundan sonra bu konuda ne gibi gelişmeler yaşanmasını beklediğini sordu. Panetta, Başkan Trump’ın bazı konularda son derece sert olduğunu, Brunson meselesinin da bunlardan biri olduğunu söyledi. Ancak Panetta’ya göre Türk ekonomisinin küresel ekonomiyi tehdit edecek şekilde zayıflaması, Türkiye’nin aniden ABD'yi İncirlik Hava Üssü’nü kapatmakla tehdit etmeye başlaması olasılığı, Amerika açısından gerçekleşmesi istenmeyecek senaryolar. Panetta bu nedenle iki tarafın da Brunson meselesine diplomatik yollardan çözüm üretmesi gerektiğini yineledi.

"YAKINLAŞMA DEVAM EDECEK"

Van Susteren’in Panetta’ya yönelttiği bir başka soru ise Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya varabilecek oranda Rusya’yla yakınlaşmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili. Panetta’ya göre Amerika’yla ilişkiler bozuk olmaya devam ettiği sürece Türkiye-Rusya yakınlaşması da devam edecek. Ve Türkiye Rusya’ya yaslandıkça Ortadoğu’da liderlik arayışı içinde olan başka ülkeler de yüzünü Rusya’ya dönecek.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:24
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  3. Türkiye
  4. Eski CIA başkanı

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