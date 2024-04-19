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Gündem CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı
Gündem

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 11:49:00 - 2024-04-19 11:50:51
CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Seçimlere kadar CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda sayfası gibi çalışan ancak son günlerde muhalif tavır takınan “İstanbul Takipte” isimli hesaptan İBB Sözcüsü Murat Ongun ve danışmanı ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunuldu.

 yeniakit.com.tr 

Günlerdir seküler bağnazların gayri meşru ilişkileri, evlilik dışı dünyaya gelen bebekleri ve aldırılan çocukları gündemdeki yerini koruyor.

Metin Akpınar ile başlayıp Uğur Dündar ile devam eden skandallar zinciri Atatürkçü kitlenin mide bulandıran yaşam tarzını gözler önüne sererken, CHP içinde de ortalığın yangın yeri olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda CHP içindeki taciz, tecavüz vakaları bir bir patlamış ve mağdurlar isyan ederek partideki rezillikleri ifşalamıştı. Bir ifşa da CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinden geldi.

Yine çocuk aldırma rezaleti

Seçimlere kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda hesabı gibi çalışan ancak son zamanlarda muhalif bir tutum sergileyen “İstanbul Takipte” isimli X hesabının iddiaları büyük ses getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

X’ten yapılan paylaşımda, Murat Ongun’un danışmanının gayri meşru ilişki içinde olduğu ve çocuk aldırdığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada büyük ses getiren iddialar şu şekilde:

Muratcığım neden bağırıyorsun?

Sesin İBB binasında yankılanıyor. Evli olan protokol müdürünüz Ali DAĞ'ın danışmanın ile olan ilişkisini bilmiyor muydun? Sakın bize yeni haberim oldu deme!

34 DSY 720 plakalı aracı takibe al.

Hangi otele gitmiş danışmanın oradan teyit edebilirsin.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çocuk aldırmak yasak. Danışmanın ve protokol müdürünüz yasak ilişki yaşayıp çocuk yapmışlar. Ali Dağ'ın eşi bugün belediyeye geldi. Hanımefendi konulara çok hakim değil.

Sen ona uygun bir dille bağırmadan eşinin kendisini boynuzladığını anlat.

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