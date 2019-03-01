Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.01.03.2019 19:05:50TSINNNN

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