Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.01 Mart 2019 Cuma 19:10
IHAAW190550-ASA/01-03-2019- Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.01.03.2019 19:05:50TSINNNN
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