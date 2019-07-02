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Eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL şirketinde çalışırken işten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, açlık grevine başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:11
Eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL şirketinde çalışırken işten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, belediyenin önünde açlık grevine başladı. Mertoğlu, belediye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldan bu yana belediye şirketinde çalıştığını, 13 sözleşmeli memur ve 15 şirket çalışanıyla beraber 55 gün önce işten çıkarıldığını söyledi.

CHP genel başkan yardımcıları, partisinin il başkanı ve milletvekillerine yaşadıkları sıkıntıyı anlattıklarını belirten Mertoğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye de tepki gösterdi.

Mertoğlu, şöyle konuştu:

"Bir sonuç alamadık. Parti yetkilileri olayın yanlış olduğunu bize dillendiriyorlar ama çözüm noktasında bence herkes körü, sağırı oynuyor. Kongre sürecinde kimse kimseyle kötü olmak istemiyor. Bu artık bizim onur ve adalet mücadelemiz. Çalışanların işten çıkarılma gerekçeleri parti politikalarına terstir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, memurların işten atılma gerekçesi olan güvenlik soruşturmalarını yanlış bulduğunu, 'Hiçbir işçi işinden çıkarılmayacak' dediği bir ortamda olanları Çiğli kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İşten çıkarılmalar son bulmalıdır. Çıkarılan çalışanlar işlerine geri alınmalı. Taleplerimiz hayata geçene kadar açlık grevine başlıyorum."

"İşimize gittiğimize dair parmak izimiz var"

İşten çıkarılan belediye çalışanlarından Baransel Güler de 2014 yılında eski belediye başkanı Hasan Arslan döneminde şirkette çalışmaya başladığını anlattı.

Belediye Başkanı Gümrükçü'nün ilçe başkanlığı sırasında kendisinin de gençlik kolları başkanlığı yaptığını aktaran Güler, "O zaman da başkanla koordineli bir şekilde çalışamıyorduk. 25 Nisan'da şantiyeye geldi. 26 Nisan'da ise 'işe gelmeme ve verilen görevi yerine getirmeme' maddelerine dayanarak bizi işten çıkardı. Öyle bir şey yok. bizim parmak izimiz var" ifadelerini kullandı.

Güler, eşinin de işten çıkarıldığını, 6 aylık bir bebeğinin olduğunu, ekonomik olarak çok zor günler yaşadığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:11
  1. İzmir
  2. CHP

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