0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan orduya çağrı

"Siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılan Eski Cezayir Başbakanı Mevlud Hamruş, orduya, yeni bir anayasa yapmak ve güçlü kurumlar oluşturmak yoluyla devletin yeniden inşasına katkıda bulunma çağrısı yaptı

16 Nisan 2019 Salı 06:34
Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan orduya çağrı

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Mevlud Hamruş, orduya, yeni bir anayasa ve ihtiyaç duyulan güçlü kurumlar oluşturarak ülkenin yeniden kurulmasına katılması çağrısında bulundu.

Cezayir'de "Siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılan Hamruş, el-Haber ve el-Vatan gazetelerinde makale yayımlayarak ülkenin durumuna ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Hamruş, orduya, yeni bir anayasa yapmak ve güçlü kurumlar oluşturmak yoluyla devletin yeniden inşasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Makalede, halkın meşru taleplerini yerine getiren ordunun milli yapısını koruduğuna dikkati çeken Mevlud Hamruş, ön yargıyla hareketin ordunun ulusal yapısıyla çelişebileceğini belirtti.

Güçlü kurumların, orduyu herhangi partizan bir siyasi ihtilaftan ve siyasilerin elinde araç olarak kullanmaktan koruyacağını savunan Hamruş, "Artık ordu, ulusal bir devletin kurulmasına, bir anayasa taslağının hazırlanmasına, kontrol, nitelik ve denetleme yetkilerine sahip kurumların oluşturulmasına katkıda bulunmalı." dedi.

Cezayir'de son günlerde, Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin sona ereceği 28 Nisan sonrası ülkeyi seçime taşıyacak geçiş sürecini yönetmesi için Mevlud Hamruş'un adı sıkça geçiyordu.

Cezayir'de 1989-1991 yıllarında başbakanlık yapan Hamruş, "siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılıyor. 1999'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Buteflika karşısında aday olan Hamruş, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla son anda adaylıktan çekilmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve medyadan uzak duran Hamruş, son dönemde bazı muhalif çevreler tarafından düzenlenen demokratik geçiş sürecine ilişkin birtakım toplantılara katılarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

- Cezayir sokağı köklü değişim talep ediyor

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler yüz binlerin katılımıyla devam ediyor.

Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih'in, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler arasında yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 06:34
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. Mevlud Hamruş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın ivedilikle bitirilmesi gerekiyor'
    1. YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı.....
    3. Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan..
    4. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    5. ABD’den 2 düşmanca adım
    6. Başkent’te mobilya mağazası yandı
    7. Erdoğan davet etmişti: Bugün geliyor
    8. Uçakta internet kullandı, hayatının..
    9. 13 gündür yürüyorlarmış... 60 kişi..
    10. Meteorolojiden 6 il için son dakika..
    11. Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis..
    12. Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa..
    13. Nesli tükenmek üzere... Malatya'da..
    14. Ve ABD terör örgütü YPG'ye kapıyı..
    15. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
    16. Eski Massachusetts Valisi Bill Weld,..
    17. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    18. "Türkiye-ABD ittifakının tarihi..
    19. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5..
    20. Başkentte mobilya mağazasında yangın
    21. Fransa'nın başkenti Paris'te Notre..
    22. "UMH Trablus'ta konumunu koruyor"
    23. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın..
    24. Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47..
    25. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD ekonomik..
    26. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD..
    27. Bakan Berat Albayrak: “NATO..
    28. Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
    29. Kuşadası’nda elektrik kesintisi..
    30. On Numara’yı Bursa’da 8 kişi bildi
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı