Eski cezaevi Zeybek Müzesi olacak

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Tavas ilçesinde 51 sene cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 13 yıl önce boşaltılan bina, Zeybek ve Etnografya Müzesi olarak yeniden hizmete açılacak.

Yaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1955 yılında kurulan, 800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin metrekare alana kurulu 90 mahkum kapasiteli Tavas Kapalı Cezaevi, 2006 yılında boşaltıldı.

Tutuklu ve hükümlülerin Kale K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmesinin ardından bina, zamanla metruk bir yapıya dönüştü.

Taş duvarları bulunan ve sağlam olan binanın yeni bir dokuyla müze olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı.

Eski cezaevinde "Etnografya ve Zeybek Müzesi" kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi alarak proje çalışmalarını başlattı.

Proje ve peyzaj çalışmalarının ardından restorasyon için önümüzdeki aylarda inşaata başlanması planlanıyor.

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki cezaevinin bir yaşam merkezi olması için ter döktüklerini söyledi.

Amaçlarının kötü anılarla hatırlanan bu yeri insanların güldüğü ve güzel hatıralar edindiği bir yere dönüştürmek olduğunu dile getiren Akyol, şu bilgileri verdi:

"Bu cezaevi çileli ve kederli günler geçiren insanların kaldığı bir yerdi. Burası boşaltıldıktan sonra sahipsiz kaldı ve metruk bir yapıya dönüştü. Belediye olarak buranın bir yaşam merkezi olması için düğmeye bastık. Taş binayı yıkmadan, içindeki malzemeleriyle birlikte restore ederek kullanıma açacağız. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan etnografya ve zeybek müzesine dönüştüreceğiz."

Tavas'ın Zeybek kültürüyle tanınan bir bölge olduğunu ancak bu kültürü anlatacak bir müzeye sahip olmadıklarını aktaran Akyol, koleksiyonerler ve kurumların bugüne kadar kendi olanaklarıyla sergilemeye çalıştığı eşya ve eserleri estetik biçimde halka ulaştıracaklarını aktardı.

- Hamam ve mutfak yeniden hizmete alınacak

Binada kent kültürünü, geleneğini anlatan gösterimlerin de yapılacağını aktaran Akyol, binanın bir bölümünü ise yöresel kış ürünleri pazarı olarak değerlendirmeyi planladıklarını aktardı.

Cezaevi içinde bulunan hamam ve mutfaktaki taş fırının da aktif olarak kullanıma sunulacağını aktaran Akyol, "Burayı ruhuna uygun olarak kültürel anlamda geçmişimizi anlatabileceğimiz, aynı zamanda yeniden kullanabileceğimiz bir şekilde hizmete açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.