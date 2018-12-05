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Eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında istenen ceza belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:47
Eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında istenen ceza belli oldu

ANKARA (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren belgeleri okuyan Mahkeme Başkanı, sanığın Bank Asya hesabı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi ve 3 kişiyi tanık olarak dinledi.

Tanıklardan Oğuzhan Kurt, Gürcan Balık'ı bir iş görüşmesi sebebiyle Samet Koç vasıtasıyla tanıdığını, darbe girişiminden önce Göcek'te bir araya geldiklerini söyledi.

Bulundukları yerde başka iş adamlarının da olduğunu belirten Kurt, "Büyükelçi olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı'na karşı çok sert ifadeler kullandığını duydum, 'Bu yaz sıcak geçecek' şeklinde. Bunun ne anlama geldiğini o zaman anlamam mümkün değildi. 15 Temmuz olunca parçaları birleştirdim." diye konuştu.

Samet Koç ve Hayati Küçük'ün de tanık olarak beyanlarının alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu belirtilen Gürcan Balık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Balık'a esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, kararını açıklamak üzere davayı 20 Aralık'a erteledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:47
  1. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Gürcan Balık

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