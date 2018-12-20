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Eski büyükelçi Balık'ın tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulundu

20 Aralık 2018 Perşembe 17:03
Eski büyükelçi Balık'ın tahliyesine itiraz

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulundu.

Başsavcılığın itirazının, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:03
  1. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Gürcan Balık
  3. itiraz
  4. tahliye

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