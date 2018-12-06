Eski Bursa Valisi'nin yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Vali Harput'un da aralarında olduğu 11 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Sami Şentürk, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi ve Sait Usul'u "örgüte üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ı da aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.



Etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle sanıklardan Eyüp Karakuş ve Turan Boztepe'ye 4 yıl 2'şer ay, Cengiz Resimoğlu, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik'e 3 yıl 1 ay 15'er gün, Selamettin Özgörüş ve Ferudun Kahraman'a 2 yıl 1'er ay, Mahmut Kesici'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ay hapis cezası veren heyet, Kesici'nin cezasının erteledi.

Sanıklardan Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak ise örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Y.K, M.K, O.B, Ö.B, S.E, S.U, E.Ö, H.A, R.Ö.Ö. ve S.D'nin beraatlarına hükmeden mahkeme heyeti, haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar S.Ö, E.A ve H.G'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca, diğer sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.



- Şahabettin Harput'a adli kontrol tedbiri

Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz Celal Sevmezler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, tutuklu sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.

Sanıklar Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe, Kahraman, Karakuş ve Çelik'in ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uyguladı.

Sanık Şentürk'ün şirketine ait FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesi talebi reddedildi.

(Bitti)