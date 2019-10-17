Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un ve 47 sanığın yeniden yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Ahmet Gören'in yanı sıra Harput'un da aralarında olduğu tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Selahattin Çelik ve Şahabettin Harput'un cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Heyet ayrıca, sanıklardan Muzaffer Koyuncu'ya ilk derece mahkemesi kararında verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay, Bünyamin Işık'a "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay, Dinçer Temur'a örgüte üyelik suçundan 6 yıl 3 ay, Emin Akça, Ferudun Kahraman, Hilmi Gülcemal ve Şakir Umutkan hakkındaki cezaların etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri nedeniyle indirim uygulanarak, 3 yıl 6'şar ay olarak düzenlenmesine, Eyüp Karakuş, Selamettin Özgörüş, Turan Boztepe ve Soner Eken'e örgüt üyeliğinden ceza verilmesine ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri dolayısıyla indirime gidilerek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Öte yandan heyet, B.Ö, S.U. ve V.V'ye 2 yıl 1'er ay, M.K'nin de etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri sebebiyle indirime giderek 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılıp hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanık Ahmet Gören'in tahliyesi, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk halinin devamı da karara bağlandı.

Mahkeme heyeti salonda hazır bulunan tutuksuz sanıklardan Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Osman Üstünal, Ramazan Yılmaz, Selahattin Çelik, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün tutuklanmalarına hükmedildiğini açıkladı.

Duruşmanın başında salonda bulunan Hamit Tuna'nın, hükmün açıklanması sırasında salondan ayrıldığı belirtilen kararda, bu kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etti.

İlk derece mahkemesindeki kararlar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine, 1 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın ev hapislerinin devamına karar vermiş, Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında ise yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Sanıklardan 10'unun beraat ettiği davada, ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.